Поглумившийся над трупом самоубийцы блогер задумал стать геем на месяц

Скандально известный YouTube-блогер Логан Пол рассказал о том, что собирается в течение месяца практиковать гомосексуальность, сообщил Mashable. С таким заявлением он выступил во время записи своего авторского подкаста Impaulsive.

Блогер объяснил, что желание стать геем на один месяц в марте — это одно из его новогодних обещаний. Помимо мартовского испытания, Пол рассказал о «фатальном феврале», который ознаменуется диетой из стейков и водки. Пол планирует выполнить все обещания со своим соведущим Майком. По их словам, они уже начали январское испытание — придерживаться рациона веганов и оставаться трезвыми.

Намерения американца вызвали волну негодования в сети. Пользователи обвинили его в издевательстве над сексуальной идентичностью и использовании ее в качестве повода для шуток.

Материалы по теме Деньги на костях Блогер-миллионер поглумился над трупом самоубийцы и хорошо на этом заработал

Один из пользователей Twitter пристыдил блогера, напомнив, что у представителей ЛГБТ в США до сих пор проблемы с трудоустройством из-за их ориентации. После резкого наплыва негативных комментариев Пол попытался извиниться. Он сознался в том, что сформулировал намерение «очень плохо» и предложил пригласить одного из ЛГБТ-представителей на свой подкаст.

В начале 2018 года Пол оказался в центре скандала после того, как снял на камеру свои насмешки над мертвым японцем в лесу Аокигахара (прозванный в народе «лес самоубийц»). В результате YouTube лишил его монетизации роликов, кроме того, блогер потерял крупные рекламные контракты.

Издание The Daily Dot назвало Пола худшим блогером 2018 года. Они заявили, что своим поведением на YouTube Логан нанес непоправимый ущерб репутации сервиса.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!