Украина передумала лишать Россию прохода через Босфор

Киев не просил закрытия пролива Босфор для России. Об этом МИД Украины сообщил в ответе на запрос издания «Українськи Новини».

«Запрос о необходимости закрытия пролива Босфор для прохода российских военных кораблей согласно статье 19 Конвенции Монтрё в Турцию не направлялся», — говорится в ответе. Других подробностей в документе нет.

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29 ноября командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко сообщил о намерении Киева «просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права». С таким заявлением он выступил в связи с тем, что 25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля за нарушение государственной границы и отказ остановиться. Российская сторона после многократных предупреждений была вынуждена применить силу.

Босфорский пролив соединяет Черное море с Мраморным, в паре с Дарданеллами пролив соединяет Черное море с Эгейским, которое является частью Средиземного. Он обеспечивает доступ к Средиземному морю и океанам южной части России, Украины, Закавказья и юго-восточной Европы.

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