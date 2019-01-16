Омичи с помощью табличек призвали власти убрать снег

Жители Омска обратились к местным властям с помощью расставленных на улицах табличек с призывом убрать в городе снег. Об этом сообщает региональный ресурс «Проспект Мира» со ссылкой на телеграмм-канал «ОмГорСовет».

Издание сравнило такой способ призыва к порядку с идеей, воплощенной в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». В котором главная героиня призывает власть и полицию бороться с беззаконием с помощью размещенных вдоль трассы рекламных щитов.

Таблички, расставленные активистами в Омске, содержали следующие надписи: «Снег не убирают — его сгребают в сторону», «Ответственных не увольняют — им платят премии», «Как же так, мэр Омска Оксана Фадина?».

«Информация не соответствует действительности. Представители ДЭУ Октябрьского округа сегодня выезжали на место. Билбордов, табличек, иных объектов подобного плана на обочине вдоль дороги по улице 6-ая Шинная не обнаружили. Вероятно, это фотомонтаж. Работы по вывозу снега проводились на данном участке на прошлой неделе. Завтра, 15 января, работы по уборке и вывозу снега на 6й Шинной будут продолжены в плановом режиме (на участке в границах от улицы 5я Кордная до улицы 3я Молодежная), — заявила пресс-секретарь управления дорожного хозяйства и благоустройства Елена Желещикова.

После этого заявления на другой улице появилась табличка следующего содержания: «Вместо того, чтобы просто убрать снег, чиновники решили доказать, что табличек нет».

После того, как история получила огласку, в местном управлении дорожного хозяйства заявили, что с критикой не согласны, и сообщили, что только в январе с улиц города вывезли 343 тысячи кубометров снега.

