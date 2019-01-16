Rosneft Deutschland начала продажу нефтепродуктов в Германии

Дочерняя компания НК «Роснефть» Rosneft Deutschland GmbH в целях повышения эффективности начала прямые продажи нефтепродуктов. Об этом говорится в сообщении «Роснефти».

Rosneft Deutschland реализует различные нефтепродукты, включая бензин, дизель, печное топливо, авиатопливо, СУГ, битум, мазут и продукты нефтехимии. Все они производятся на трех немецких НПЗ с долей участия «Роснефти».

Нефтепродукты поставляются автомобильным, речным и железнодорожным транспортом напрямую с НПЗ, а также с более чем 30 отгрузочных терминалов на территории Германии. Клиентами компании являются более 500 предприятий в Германии, Польше, Чехии, Швейцарии, Австрии и Франции.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин назвал начало собственной деятельности по реализации нефтепродуктов в Германии знаковым событием для компании. « «Роснефть» становится поставщиком целого спектра товаров и услуг для потребителей этой страны. Являясь полноценным участником рынка нефтепродуктов Германии, компания планирует дальнейшее развитие своего бизнеса», — подчеркнул он.

По словам генерального директора Rosneft Deutschland Брайана Честермана, Rosneft Deutschland «выступает не только одним из крупнейших нефтепереработчиков, но и ведущим оптовым поставщиком нефтепродуктов на этом рынке». «Таким образом, в соответствии с планом завершен переходный период, последовавший за расформированием СП ROG», — отметил топ-менеджер.

В сообщении отмечается, что успешному началу полномасштабной продажи продукции также способствовал опыт работы компании по реализации битума в 2018 году. В течение этого периода Rosneft Deutschland поставила продукцию более 130 предприятиям Германии.

Rosneft Deutschland в рамках стратегии по созданию собственного маркетингового направления внедрила информационную систему нового поколения SAP S/4 HANA. По объему данных этот проект стал крупнейшим в европейской нефтегазовой отрасли, а также одним из самых масштабных в мире.