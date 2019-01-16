Китайских учителей-одиночек отправят в «любовный отпуск»

Средняя школа в китайском городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян, позволила больше отдыхать учителям, которые не состоят в браке. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Молодые сотрудники, которые не состоят в браке или не имеют детей, смогут взять короткий «любовный отпуск» на половину рабочего дня два раза в месяц. «Обычно наши учителя очень много работают, — объяснил директор учебного заведения. — Надеюсь, что они воспользуются этим отпуском и дважды в месяц будут расслабляться, наслаждаться жизнью и проводить время с родными».

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Прежде учителям, у которых родился ребенок, полагался похожий «отпуск единственного ребенка». После отмены политики «Одна семья — один ребенок» его заменили «семейным отпуском» для сотрудников с несовершеннолетними детьми и «отпуском счастья» для тех, у кого дети уже выросли. Их также предоставляют два раза в месяц.

«Я считаю, что ученики будут только счастливы, если и учителя станут счастливее», — заявил директор школы. По его словам, не состоят в браке около 40 процентов сотрудников.

В 2018 году сообщалось, что сотрудников японской компании Crazy Inc., занимающейся организацией свадеб, будут вознаграждать за хороший сон. Чтобы претендовать на поощрение, нужно спать не меньше шести часов в сутки пять дней в неделю.

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