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Майскому указу предрекли светлое будущее

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Антон Силуанов

Майский указ президента Владимира Путина, подписанный в 2018 году, имеет все шансы быть выполненным, в отличие от аналогичных документов, принятых в 2012-м. Об этом в интервью РБК заявил министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов.

«Чего не хватало в прошлом шестилетнем периоде для реализации тех целей, которые поставлены были в 2012 году? Не хватало жесткой системы управления, вертикали», — отметил Силуанов.

Сейчас, по его словам, у правительства есть национальные, федеральные и региональные проекты, «цели развития» и «конкретные мероприятия, которые будут мониториться, все будет отслеживаться в конкретной системе».

Одно из главных отличий нынешнего подхода от того, что принялся шесть лет назад, по словам Силуанова, заключается в поиске источников финансирования. Если раньше почти все деньги на выполнение какой-либо задачи из майских указов поступали из региональных бюджетов, и субъектов Федерации не оставалось ресурсов на другие расходы, то теперь из региональной казны берется только 60 процентов средств. «все те дополнительные ресурсы, которые будут нужны для реализации задач, поставленных президентом, они на 95–98% будут осуществляться за счет поддержки из федерального центра», — отметил вице-премьер.

До 2024 года из региональных бюджетов на финансирование нынешнего майского указа будет направлено около четырех триллионов рублей, из федерального — примерно девять триллионов.

Майский указ был подписан президентом после вступления в должность в мае 2018 года. Он включает несколько задач, рассчитанных до 2024 года, в том числе вхождение в пятерку крупнейших экономик мира и достижение общемировых темпов роста. Ранее глава государства призвал чиновников, сомневающихся в реалистичности исполнения указа, уйти в отставку.

Федеральные и региональные власти часто критиковались за несвоевременное выполнение прежних майских указов, принятых в 2012 году. В результате они не были реализованы полностью.

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