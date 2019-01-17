Асад посетовал на церковный раскол

Президент Сирии Башар Асад рассказал о разделении христиан в Сирии и Ливане. Его слова журналистам передал депутат Госдумы Дмитрий Саблин после общения с сирийским лидером, сообщает ТАСС.

По словам Асада, процесс разделения христиан Антиохийской православной церкви схож с церковным расколом на Украине. «Попытки разделить верующих — это одна из самых серьезных проблем не только у вас, но и у нас», — сказал он.

Саблин уточнил, что речь идет о предоставлении независимости ливанской митрополии. Он также отметил беспокойство главы сирийского государства о том, что этот процесс может продолжиться.

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Антиохийская православная церковь (Римский православный патриархат Антиохии и всего Востока) с центром в Дамаске — один из четырех древних Восточных патриархатов Вселенской Церкви, действует с 451 года. Церковь охватывает Сирию, Ливан, Ирак, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Оман, также арабские приходы в Европе, Северной и Южной Америках, Австралии.

5 января Константинопольский (вселенский) патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) — новой религиозной структуры, подчиняющейся Константинополю на правах митрополии, которую не признала РПЦ и ряд других православных церквей мира.

Решение о создании ПЦУ было принято 15 декабря 2018 года во время объединительного собора, инициаторами которого выступили патриарх Варфоломей и президент страны Петр Порошенко. В организацию вошли представители раскольнических церквей Украины, с глав которых в октябре была снята анафема по решению Вселенского патриархата. Это стало причиной разрыва евхаристического общения между ним и РПЦ.

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