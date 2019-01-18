Лукашенко отказался менять внешнюю политику Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит оснований менять сложившийся внешнеполитический курс государства. С подобным заявлением он выступил в ходе встречи в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы, на которой присутствовали министры иностранных дел, в разное время возглавлявшие внешнеполитическое ведомство республики. Слова главы государства приводит БЕЛТА.

Лукашенко указал на то, что роль и авторитет белорусского МИД постоянно растет, а руководство ведомства выстроило дружественные отношения со своими зарубежными коллегами, что, в свою очередь, подтверждается частыми приглашениями белорусской делегации на международные конференции и мероприятия.

«Это говорит о том, что Беларусь начинает играть все большую роль на международной арене. Поэтому в этой ситуации как-то менять внешнеполитический курс я оснований не вижу», — подчеркнул он.

При этом, признал Лукашенко, выбранный Минском внешнеполитический курс нравится не всем. «В последнее время и меня, и особенно [министра иностранных дел Белоруссии] Владимира Владимировича [Макея] обвиняют не в том курсе, который мы проводим во внешней политике. Наши братья россияне говорят, что мы уж слишком прозападные. На Западе нас критикуют за излишнее наклонение в сторону Российской Федерации», — подчеркнул он.

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По его словам, в некоторых нападках на Белоруссию нет никаких межгосударственных или международных отношений. «Все в частностях, все в личностях, все в том, что кому-то не нравится курс, который Беларусь проводит. Даже не внешнеполитический. А ту экономику, которую мы строим, тот социальный уклад, который мы создаем на принципах прежде всего справедливости. Этот тезис я 20 с лишним лет проповедую. Оказывается, он сегодня в России очень востребован. Поэтому все банально: кому-то хочется понизить градус Беларуси в России. Вот и начинаются эти нападки», — считает белорусский президент.

Одновременно с этим Лукашенко подчеркнул, что на все нападки в Минске должны реагировать спокойно и целенаправленно. «Мы должны защитить свой суверенитет и независимость. Мы не против россиян, поляков, литовцев. Мы хотим быть в любом союзе, но жить в своей собственной квартире. У нас эта квартира есть. Наши соседи, какие бы они ни были, мы их не выбираем, и мы готовы со всеми строить добрые, теплые, взаимовыгодные отношения», — объяснил он.

Нынешний момент отношений между Москвой и Минском Лукашенко не считает каким-то критическим или острым. «Должен сказать, что там появились… Не появились, а и бывшие руководители, которые давно работают, они заняли определенную позицию давления даже на собственного президента Путина. Думаю, это же не мальчик, в политике не новичок. И по встречам с ним вижу, что человек нацелен на то, чтобы мы ни в коем случае не разорвали отношения Беларуси и России. Это крайне невыгодно. Это будет ущербно для него как политика, а для меня тем более. Потому что мы всегда с вами проводили, можно сказать, пророссийский курс. Проповедуя многовекторную внешнюю политику, мы всегда Россию определяли не просто как нашего главного партнера, а как самое близкое, братское государство, где живут просто наши люди. Так и будет», — объяснил белорусский лидер.

О готовности переформатировать внешнюю политику Белоруссии из-за действий России Лукашенко заявил в декабре 2018 года. Он указал на то, что налоговый маневр в российской нефтегазовой отрасли приведет к тому, что бюджет республики не досчитается сотен миллионов долларов, однако заверил, что гражданам страны опасаться нечего.

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