Бывший СССР
 
Последние новости
Кремль прокомментировал возможность назначения Путина главой нового государства
Украинские военные обкатали «Бук» и попали на видео
Барбоссу из «Пиратов Карибского моря» обвинили в голых танцах и вуайеризме
Генерал почистил пистолет и случайно убил себя
Календари с Путиным побили рекорды продаж в Японии
Запад испугался С-300В4 в Сирии
«Хозяина» ЧВК Вагнера заметили на встрече с лидерами вооруженных группировок ЦАР
Устроившего смертельное ДТП родственника Кадырова попросили не наказывать
Опору недостроенного моста превратили в огромную рубку «Курска» 
Главред «Эха Москвы» назвал Киселева «вонючей мразью»
Новости партнеров

Белоруссия сменит внешнюю политику из-за России

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Лукашенко

Минск готов переформатировать свою внешнюю политику из-за российского налогового маневра. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, заслушав проект закона о бюджете на 2019 год. Его слова передает агентство БЕЛТА.

Он подчеркнул, что белорусский бюджет недосчитается серьезных денежных сумм: около 400-500 миллионов долларов. «Катастрофы не будет. Но мы будем вынуждены переформатировать в какой-то степени нашу внутреннюю и внешнюю политику, особенно все, что связано с финансами», — рассказал президент.

Лукашенко призвал сограждан не волноваться, подчеркнув, что руководство страны решит все финансовые проблемы. «Мы будем развиваться во что бы то ни стало в том направлении, в котором мы определим здесь — в суверенной независимой Беларуси», — подытожил президент.

Летом 2018 года российская Госдума приняла закон о постепенном завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Из-за этого поставляемая в Белоруссию нефть будет продаваться по мировым ценам. Проведение налогового маневра Лукашенко назвал попыткой срыва интеграционного процесса между странами. По сообщению источников издания «Наша Нива», некоторые министры высказались в том духе, что на налоговый маневр нужно отвечать не совещаниями, а экономическими реформами в самой Белоруссии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лукашенко о российском налоговом маневре: даже при худшем варианте катастрофы не будет
Источники: Было закрытое совещание у Лукашенко. «До конца стоять за независимость. Все поддержали это»
Лукашенко тайно обсудил защиту независимости от России
Оценены перспективы вхождения Белоруссии в состав России
Лукашенко уличил Россию в желании поглотить Белоруссию
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0115 декабря

Маленькая революционная страна

Армяне прогнали старую власть и выбрали новую. Но остались с прежними проблемами
14:40Сегодня

Объяснено присутствие сотрудников СБУ на захваченных ФСБ украинских катерах

23:5515 декабря

Стало известно официальное название новой церкви на Украине

16:02Сегодня

Украинские военные обкатали «Бук» и попали на видео

Бывший СССР00:0712 декабря

Медвежья угроза

Русские фильмы и сказки напугали прибалтов кремлевской пропагандой
12:19Сегодня

Порошенко обвинили в подготовке провокации под Новый год

17:0915 декабря

Порошенко уселся в президиуме собора украинских церквей

07:20Сегодня

Появились первые фотографии разбившегося на Украине Су-27

Бывший СССР00:0018 ноября

«Все наши бездельники в Россию уехали»

В Баку забыли о наследии СССР, но все еще не любят армян
12:1615 декабря

На собор украинской церкви приехали растерянные бюджетники и радикалы

04:02Сегодня

Порошенко захотел мира на Украине

04:44Сегодня

Белоруссия открестилась от секретного совещания о независимости от России

Россия
«Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя»
Сочная отбивная, макарошки и *** без соли — главные цитаты 2018 года
«Рождение внука он отметил запоем»
Как взять на работу мужчину и не облажаться? Отвечает владелица бизнеса
«Слишком много расизма и нет денег»
Они приехали в Россию из Африки. И теперь чувствуют себя людьми второго сорта
«Конкретная ненависть к конкретному человеку»
Почему российские подростки убивают себя и других
Устроившего смертельное ДТП родственника Кадырова попросили не наказывать
Администрация одного из райнов Нижнего Новгорода поздравила граждан с ошибками
Волки затероризировали жителей Свердловской области
Все материалы
Мир
Солдаты Европы
Евросоюзу нужна своя армия. Потеснит ли она НАТО?
«Хозяина» ЧВК Вагнера заметили на встрече с лидерами вооруженных группировок ЦАР
Генерал почистил пистолет и случайно убил себя
Северная Корея обвинила США в провокационных безобразиях и интриганской шумихе
Турция заявила о безуспешных попытках США помешать ей в Сирии
«Человека убивали за неправильную считалочку»
От Чечни до Украины: он прошел все войны бывшего СССР и готов о них рассказать
«Выслать всех к чертовой матери»
 
Все материалы
Бывший СССР
Маленькая революционная страна
Армяне прогнали старую власть и выбрали новую. Но остались с прежними проблемами
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Медвежья угроза
Русские фильмы и сказки напугали прибалтов кремлевской пропагандой
Объяснено присутствие сотрудников СБУ на захваченных ФСБ украинских катерах
Украинские военные обкатали «Бук» и попали на видео
Порошенко обвинили в подготовке провокации под Новый год
Белоруссия сменит внешнюю политику из-за России
Все материалы
Экономика
Высокое напряжение
Этот рынок создал Илон Маск. Теперь ради миллиардов его теснят конкуренты
«Газпром нефть» создала мобильное приложение для онлайн-оплаты топлива
Райффайзенбанк потерял миллионы из-за санкций против России
Американцы сделали ставку на рубль
Названы условия приезда российских олигархов в Давос
Компания «Респект» предотвратила появление 200 тысяч обманутых дольщиков
Казахстан обошел Россию в рейтинге благополучия
Все материалы
Силовые структуры
Вор в короне
Он стал криминальным боссом России. Но за методы 90-х его посадили надолго
«Ты что, мразь, жив еще?»
Сотрудники ФСБ годами держали в страхе нефтяную столицу России
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Российские тюремщики отчитались о несуществующих комнатах для больных зеков
Поднятие росгвардейца на руки оценили в 20 тысяч рублей
Криминальный авторитет Мошок сбежал из российской психбольницы
Российская пенсионерка прикинулась продюсером ради обмана музыкантов
Все материалы
Наука и техника
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
Красный спутник
Китай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
Остановите Землю!
Осьминоги под экстази, скрещивание овцы с человеком и другие дикие открытия года
В США сравнили российский Ил-112В с украинским Ан-140
Запад испугался С-300В4 в Сирии
Охота Су-34 на Су-35 попала на видео
Россия понизила эффективность американской ПРО в Европе
Все материалы
Спорт
Екатерина Юрлова-ПерхтРусские отстрелялись
Ночные рейды, российские победы и вечный допинг. Сезон биатлона стартовал бодро
Определились пары участников 1/8 финала Лиги чемпионов
«Зенит» и «Краснодар» узнали соперников по плей-офф Лиги Европы
Тренер Макгрегора признал превосходство Нурмагомедова
Черчесов объяснил предпочтение бразильца лучшему бомбардиру страны
Макгрегор оказался бережливым миллионером
Аршавин вспомнил о полезности Кокорина и Мамаева для общества
Все материалы
Культура
Ну и ню
Обнаженное тело на снимках Хельмута Ньютона и Дэвида Линча
Кто обитает на дне океана
Кино недели: «Аквамен», спин-офф «Трансформеров» и угнетенные крестьяне
«Говорят, у нас настоящая война»
Певица ZAZ — о протестах во Франции, бардаке и желании менять мир
Жаловавшемуся Путину на Cirque du Soleil Запашному отказали в тепличных условиях
Барбоссу из «Пиратов Карибского моря» обвинили в голых танцах и вуайеризме
Нажаловавшемуся Путину на Cirque du Soleil Запашному предложили проверить факты
Заключенный под арест Кирилл Серебренников стал человеком года
Все материалы
Интернет и СМИ
«Меня могут застрелить»
Дети калечат родителей, девушки оголяются перед геймерами. Все ради этой игры
Главред «Эха Москвы» назвал Киселева «вонючей мразью»
Известного блогера задержали из-за окровавленной девушки в багажнике
«Уважаемый, я вызываю уголовную полицию!»
Малахов вверг телевидение в кромешный ад. Россияне отказываются это терпеть
Сопротивляйся!
Весь год люди бились за выживание. Повезло не всем
Раскрыто число любителей порно среди россиян
Киселев обесценил заслуги признанной Time человеком года россиянки
Все материалы
Ценности
Цари горы
Дворцы над облаками и «половина богатства мира». Как жили Далай-ламы
Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку
Как развивается самый громкий скандал в мире русской моды
«Тяжело даже моргать»
Москвичка не ела десять дней. Как ей удалось выжить?
Кейт Миддлтон за рулем автомобиля поразила фанатку
Раскрыта любимая поза Меган Маркл для фотографий
Телефонную книгу Сталина продали за три миллиона рублей
Маска «ядерная бомба» с лицом Ким Чен Ына всполошила корейцев
Все материалы
Путешествия
«Борются все, как могут»
Безработица, пьянство, депрессия: чем живет самый грустный город Европы
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
«Казалось, она зайдет в мою комнату с ножом»
Россиянка съездила в Англию и столкнулась с яростью деревенских британцев
Пензенский аэропорт вознамерились назвать в честь любимого писателя Путина
Европеец попался на краже в арабской стране и сел в тюрьму
Испанец поехал на Колыму и замерз
Обнаружено самое счастливое место на планете
Все материалы
Из жизни
Красота и джаз
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и чем она живет
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Страдание машин
Секс-роботы хотят захватить мир, но их никто не ждет
Определена победительница «Мисс Вселенная»
Привычка нюхать грязные носки довела китайца до реанимации
Кейт Миддлтон и Меган Маркл отказались вместе праздновать Рождество
Знакомство полицейской собаки с сапогами для лап рассмешило пользователей сети
Все материалы
Саммит большой двадцатки
Дизайн от белоруса, странная «приборка», хитрые амортизаторы и блокировка дифференциала
Лучшие двигатели года
Пикапы против электромобилей — неожиданные итоги конкурса 2018 года
Необычные Роллс-Ройсы
Как бы выглядел Роллс-Ройс пикап, минивэн, хетчбэк или Бэтмобиль?
«Выходите с поднятыми руками!»
Почему нельзя покупать сыну в качестве первой машины списанный полицейский автомобиль
Женщина-водитель попыталась заправить «Теслу» бензином
Кроссовер Seat Ateca подготовили для тяжелого бездорожья
Toyota продаст камуфляж новой «Супры» как упаковочную бумагу для подарков
Все материалы
Дом
«У нас все при квартирах, а рожи злые»
Москвич не живет в одном месте дольше трех месяцев. И он счастлив
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Заброшенная церковь в Ярославской областиПустые места
Безлюдные деревни, скелеты церквей и русская разруха как произведения искусства
Названы новостройки Москвы с самыми большими новогодними скидками
Московским СИЗО нашли оригинальное применение
Квартиру за 20 тысяч рублей в месяц признали самой дешевой в Москве
Названы лучшие для жизни города России
Все материалы