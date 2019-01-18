Участники рыбопромышленного форума обсудят проблемы мирового океана

Оргкомитет III Международного рыбопромышленного форума представил проект деловой программы мероприятия, которое пройдет 10-11 июля 2019 года в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении оператора мероприятия — Фонда Росконгресс. Организатором форума выступает Федеральное агентство по рыболовству.

В подготовке деловой программы активное участие принимают головной научный рыбохозяйственный институт ФГБНУ «ВНИРО» и Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

В нынешнем году форум будет посвящен организации и развитию рыболовства в Мировом океане, экономическим и экологическим рискам, а также решению социальных задач в рыбной отрасли. Совместно с этим мероприятием, которое состоится в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», пройдет выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

Основной темой международного мероприятия станет Мировой океан — его ресурсы и влияние на него деятельности человека. Этим же вопросам будет посвящено и пленарное заседание форума. Его участники планируют обсудить ключевые риски развития рыболовства в Мировом океане и постараются ответить на вопрос, как найти баланс между экологическим состоянием океана, эффективностью промысла и социальными потребностями как приморских территорий, так и в целом потребителей рыбной продукции по всему миру.

В ходе сессий первого дня форума будут обсуждаться вопросы цифровизации как инструмента трансформации рыбохозяйственной отрасли. Участники также поднимут вопросы ресурсного потенциала и возможностей сотрудничества в Арктике и Антарктике.

Основными событиями второго дня форума станут конференция «Рыбная отрасль России. Новые инструменты экономического регулирования: предварительные итоги» и два круглых стола: «Рыболовство: социальное измерение как фактор развития территорий», «Экономика рыбного рынка: промысел, переработка, логистика, ретейл».



