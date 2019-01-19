Киев раскрыл поставщика российской нефти на Украину

Киев покупает у Белоруссии топливо, сделанное из российской нефти. Такое заявление сделал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала «112».

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Чиновник подчеркнул, что покупать приходится большое количество топлива, им пользуется вся страна. «Нам приходится покупать большое количество топлива, которым пользуется вся страна, у Белоруссии, которая, абсолютно разумеется, вырабатывает его из российской нефти, но нам это выгодно», — сказал он.

По словам Туки, у Украины есть альтернатива — покупать топливо в Европе, но он усомнился, что на это хватит денег.

В пятницу, 18 января, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его упрекают в том, что Минск поставляет Украине дизельное топливо, которое в дальнейшем используется в военных целях. Кто именно его упрекает, он не уточнил.

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