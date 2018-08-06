Украинцев попросили потреблять меньше газа назло России

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к жителям страны с просьбой потреблять меньше газа, чтобы топливо не пришлось покупать у России. Свое предложение он опубликовал в понедельник, 6 августа, на своей странице в Facebook.

«Я хочу, чтобы Украина стала энергонезависимой, чтобы нам не пришлось больше покупать газ в России или где-нибудь в другом месте. Чтобы этого достичь, надо выполнить простое уравнение — потреблять столько газа, сколько добываем», — написал он.

В конце июля украинский премьер заявлял, что Киеву необходимо отказаться от импорта газа и не допустить зависимость от России. «Я всегда удивлялся, как Украина, у которой огромные запасы природного газа в недрах, покупала газ у России. Стоило наступить декабрю, как любая власть преклоняла голову и колено, ползала в Москву и договаривалась о цене на газ», — говорил Гройсман.

Глава правительства добавил, что запасы природного газа на Украине позволят обеспечить топливную автономность от Москвы. По словам премьер-министра, Киев сможет начать полномасштабную добычу газа на своей территории, снизив таким образом цены на топливо внутри страны.

4 августа депутат Верховной Рады Украины Юрий Павленко заявил, что подорожание газа для населения страны может вызвать дефолт. По его словам, повышение потребительской цены на топливо повлечет необходимость выплаты дополнительных субсидий. Вместе с тем в настоящее время наблюдается дефицит финансирования некоторых социальных программ на общую сумму 41 миллиард гривен (более 1,5 миллиарда долларов).

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