Россия определилась с транзитом газа через Украину

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил по итогам трехсторонних переговоров РФ, Украины и Евросоюза по газу, что Москва готова продлить действующий контракт на транзит топлива через украинскую территорию или заключить новый. Об этом сообщает ТАСС.

«Важный вопрос, который в связи с этим увязан, — это наша позиция, Российской Федерации, мы должны урегулировать все спорные отношения до начала реализации нового этапа взаимоотношений, потому что это коммерческие контракты, которые реализуются в первую очередь коммерческими организациями», — подчеркнул Новак.

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Следующая встреча представителей ЕС, России и Украины пройдет в октябре. До тех пор экспертная группа будет изучать вопросы объемов, которые в перспективе будут поставляться на долгосрочной основе европейским потребителям, а также ставку транзита.

16 июля президент России Владимир Путин заявил на совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом, что Москва готова продлить контракт на транзит газа в страны ЕС через территорию Украины в случае урегулирования спора между «Газпромом» и «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитражном суде.

В феврале этого года Стокгольмский арбитраж, рассмотрев встречные иски «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках и транзите газа, постановил, что российская компания должна выплатить 2,56 миллиарда долларов за недопоставку оговоренных объемов. «Газпром» оспорил это решение, украинская сторона добивается его исполнения.

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