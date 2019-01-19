Россия поставила Мьянме учебно-боевые самолеты

Россия выполнила контракт на поставку Мьянме учебно-боевых самолетов Як-130. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Количество поставленных самолетов при этом не уточняется. Информацию о выполненном контракте в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству комментировать не стали.

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По данным агенства, 10 января было известно, что Россия поставила Лаосу несколько Як-130. В Минобороны сообщили, что Лаос получил четыре самолета в рамках контракта, подписанного в 2017 году.

Як-130 — российский учебно-боевой самолет, разработанный ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi. Первый полет опытный образец совершил 25 апреля 1996 года. Самолет оснащен системой имитации режимов боевого применения, позволяющей (без стрельбы настоящими боеприпасами) отрабатывать воздушный бой, взаимодействие между самолетами, ракетно-бомбовые удары по наземным целям.

При поставках на экспорт Як-130 позиционируется как учебно-тренировочный комплекс для освоения истребителей Су-30МК. В настоящий момент самолет имеется у России, Белоруссии, Алжира, Бангладеш и Мьянмы.

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