«Россия» стала официальным перевозчиком Международных спортивных игр «Дети Азии»

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») стала официальным перевозчиком I Зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Первые зимние игры пройдут с 8 по 17 февраля 2019 года в Южно-Сахалинске при поддержке правительства России, Олимпийского Совета Азии, Олимпийского комитета России, Министерства спорта России и правительства Сахалинской области.

«Отрадно, что один из крупных авиаперевозчиков страны поддерживает такое значимое событие для России и международной общественности, — отметил руководитель дирекции игр «Дети Азии» Владимир Максимов. — Мы уверены, что гости, спортсмены и судьи, которые прилетят на Сахалин, почувствуют все гостеприимство. Приятно, что оно начнется уже у входа на трап самолета».

Юные спортсмены будут соревноваться в таких дисциплинах, как фигурное катание, хоккей, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноуборд, биатлон, лыжные гонки и прыжки на лыжах с трамплина. Широкофюзеляжные лайнеры Boeing 777-300ER доставят участников и организаторов из Москвы на Дальний Восток.

По словам генерального директора авиакомпании Сергея Александровского, для авиакомпании является особой честью быть причастными к проведению одного из важнейших спортивных мероприятий 2019 года в России. «Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы юные спортсмены и болельщики прилетали в Южно-Сахалинск в комфортных условиях, готовые побеждать в честной борьбе! Наша авиакомпания поддерживает спорт и спортивные достижения, так как мы верим в силу спорта объединять людей разных культур», — подчеркнул он.

Целью проведения I Международных спортивных зимних игр «Дети Азии» является распространение идей Олимпийского движения, развитие детско-юношеского спорта и укрепления международного спортивного сотрудничества в соответствии с Концепцией Игр, утвержденной Международным комитетом Игр «Дети Азии».

Авиакомпания «Россия» с июля 2014 года «Россия» является партнером и официальным перевозчиком футбольного клуба «Зенит», а легендарный Airbus A319 с бортовым номером VQ-BAS – «Зенитолет» – стал первым воздушным судном, раскрашенным в цвета российского футбольного клуба.

В 2018 года парк воздушных судов авиакомпании пополнил «Спортолет» Airbus A319 VQ-BCP. Он получил уникальную ливрею, в качестве основных элементов которой выбраны стилизованные образы и атрибутика, представляющие четыре вида спорта – футбол, хоккей, художественная гимнастика и фигурное катание.