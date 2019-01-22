Москвич открыл сауну в жилом доме и пригрозил соседям отключением воды

Сотрудники московского управления Следственного комитета инициировали проверку в отношении предпринимателя, обустроившего нелегальную сауну в подвале многоквартирного дома на востоке столицы. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Мужчина незаконным образом получил доступ к общедомовым коммуникациям, расположенным в подвале, и пообещал, что оставит соседей, недовольных его действиями, без горячей воды. Как отмечается в сообщении, видеосюжет о работающей без разрешения сауне во вторник, 22 января, показали в эфире одного из центральных телеканалов.

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Процессуальное решение в отношении предпринимателя будет принято по результатам проверки всех фактов, изложенных в сюжете.

Деятельность предприятий малого бизнеса — фитнес-центров, салонов красоты и массажных кабинетов, функционирующих в помещениях жилых домов, зачастую оказывается небезопасной для жителей. Так, весной 2018-го в Москве были проверены более сотни таких организаций, по итогам проверки возбудили почти 300 дел о правонарушениях.

В 2011 году в Самаре из-за возгорания в сауне в одном из многоквартирных домов погибли два человека — 27-летняя женщина и ее трехлетний ребенок. Владельца сауны приговорили к двум годам тюремного заключения.

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