Число погибших при краже нефти в Мексике достигло 100 человек

Еще четыре пострадавших из-за взрыва и пожара на трубопроводе в Мексике скончались в больнице. Об этом сообщается на сайте мексиканского Института социального страхования.

Отмечается, что скончавшимся пациентам оказывали помощь в специализированной клинике в Ломас-Вердес в штате Мехико. На данный момент там находятся еще 11 пострадавших.

Таким образом, число погибших в результате происшествия достигло 100 человек, отмечает ТАСС.

Взрыв на трубопроводе мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex произошел вечером 18 января в муниципалитете Тлауэлильпан. Перед этим в трубе образовалась утечка. Собирать вытекающее топливо стали сотни человек, многие из которых и стали жертвами.

Родственники погибших рассказали, что люди шли к месту аварии из-за нехватки топлива, вызванной политикой властей по борьбе с его кражами.

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