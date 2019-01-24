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Развенчан миф об изменении климата

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Ученые США и Канады пришли к выводу, что масштабные периодические изменения климата в северном полушарии Земли, известные как североатлантическая осцилляция, не зависят от солнечной активности, как считалось ранее. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Североатлантической осцилляцией (NAO) называют периодические изменения климата на севере Атлантического океана, между Исландской депрессией и Азорским антициклоном. Она характеризуется колебанием давления у поверхности моря, влияет на силу ветров и связана с формированием ураганов, интенсивностью и количеством осадков. Осцилляция также влияет на суровость зим в Европе. Считалось, что эти климатические изменения, в свою очередь, зависят от цикла Швабе — 11-летнего цикла солнечной активности. Некоторые ученых, основываясь на этом, пытались спрогнозировать погодные условия зимой на много лет вперед.

В новой работе климатологи показали, что между NAO и циклом Швабе нет прямой связи. Исследователи продемонстрировали, что до середины 1960-х годов влияние Солнца на осцилляцию никак не прослеживается, хотя есть слабая корреляция после этой временной точки. Последнее объясняется случайным совпадением из-за внутренней изменчивости климатической системы и не может использоваться для прогнозирования погодных условий в будущем. Таким образом, причина NAO кроется в самой атмосфере Земли, а не в космических явлениях, утверждают ученые.

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