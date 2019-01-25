Редкое заболевание лишило мальчика возможности есть обычную пищу

Шестилетний Джуд Кэррингтон (Jude Carrington) из английского графства Хартфордшир никогда не ел обычную пищу из-за редкого заболевания кишечника. Об этом пишет издание Daily Mail.

По словам матери мальчика Джо Кэррингтон (Jo Carrington), проблемы с его здоровьем начались, когда малышу было всего четыре месяца. Тогда он начал отвергать молоко, а после приема пищи страдал от тошноты и диареи. В возрасте 10 месяцев он окончательно перестал есть, что привело к потере сознания.

33-летняя Кэррингтон с мужем Стивом отвезли Джуда в детскую больницу для сдачи анализов. Врачи провели ряд обследований, после чего обнаружили у мальчика острое воспаление кишечника и поставили диагноз «эозинофильный колит».

«Мы будто снова завели младенца: кормили его из бутылочки и постоянно меняли подгузники. И так на протяжении пяти лет, — рассказывает женщина. — Каждый раз, когда он пытается съесть что-то вроде риса, картофеля или курицы, в его теле происходит аллергическая реакция».

На данный момент юный Кэррингтон нуждается в операции, проведение которой возможно только в Америке. Семья собирает необходимую сумму в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (4,3 миллиона рублей), чтобы исполнить главную мечту ребенка — попробовать на вкус торт.

В декабре 2018 года сообщалось, как страдающий редким заболеванием восьмилетний британец Фред Хоуи (Fred Howe) исполнил весь список желаний перед тем, как полностью ослепнуть. За полгода он смог забраться на Эйфелеву башню, познакомился с Микки Маусом, поработал смотрителем в зоопарке и машинистом поезда. Он также прокатился в лимузине с мэром города Йорк и встал на лыжи в австрийских Альпах.

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