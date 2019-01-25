Голливудская актриса хотела выглядеть сексуально и пожалела

Жена американского певца Джастина Тимберлейка актриса Джессика Бил (Jessica Biel) пожалела, что на протяжении многих лет намеренно старалась выглядеть сексуальнее на красной ковровой дорожке. В этом она призналась в интервью для журнала InStyle.
«Лучше бы я экспериментировала с разными формами, а не пыталась постоянно одеться сексуально. Возможно, не стоило все время демонстрировать свое тело, — сетовала Бил. — Это проблема всех молодых девушек, но сейчас я бы делала это несколько иначе».
Голливудская актриса также рассказала, что в юности она выбрала стиль «пацанки», однако в 20 с небольшим пересмотрела свой образ и решила стать женственнее.
Когда Бил спросили о первой дорогой покупке в ее жизни, она вспомнила черную кожаную сумку американского бренда Marc Jacobs.
В декабре 2018 года топ-модель Кендалл Дженнер пришла на церемонию вручения премии British Fashion Awards 2018 в откровенном наряде — прозрачном золотистом макси-платье с глубоким разрезом на правой ноге и открытой спиной. Журналисты обратили внимание на то, что под платьем на модели не было белья.