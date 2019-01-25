Желающим заболеть предложили платки с инфекцией

Американская компания Vaev начала выпуск и продажу бумажных носовых платков с болезнетворными микроорганизмами. Об этом сообщает UPI.

Упаковку платков, якобы обработанных слизью и слюной, выделяемыми при чиханьи, можно приобрести за 80 долларов (5,3 тысячи рублей). Согласно официальному сайту Vaev, они позволят покупателям болеть по собственному желанию и на своих условиях. Кроме того, в компании считают, что зараженные платки укрепляют иммунитет. «Платок, на который чихнул человек, безопаснее, чем иглы и таблетки», — утверждается на сайте.

Профессор медицинской школы университета Вандербильта Уильям Шеффнер (William Schaffner) выразил сомнение в обоснованности идеи Vaev. «Это может быть опасно, если платки действительно действуют, в чем я сомневаюсь», — заявил он. По его словам, существует больше 200 возбудителей простуды. Даже если от платка Vaev удастся заразиться каким-то из них, созданный иммунитет не застрахует от простуды, вызываемой одним из других вирусов. Шеффнер добавил, что вирусы вряд ли переживут путешествие от производителя платков до носа.

В 2018 году сообщалось, что жительница американского города Омаха, штат Небраска, Кендра Джексон (Kendra Jackson) несколько лет страдала от насморка, пока не выяснила, что все это время из ее носа вытекала спинномозговая жидкость.

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