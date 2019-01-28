Автомобиль упал в 80-метровую пропасть в горах Чечни, в результате погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах республики.

Собеседник агентства отметил, что детей среди жертв нет. По его словам, спасатели провели операцию по подъему погибших.

Инцидент произошел на автодороге Шатой — Итум-Кали. Причины ДТП устанавливаются.

21 января в Боливии автобус с футбольной командой упал в пропасть с высоты 130 метров. Погибли 13 человек, пострадали — 20.

В июне прошлого года автобус сорвался в пропасть в Гватемале. В результате погибли 8 человек, всего в автобусе ехали 55 студентов.

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