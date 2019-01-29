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Безработица в Узбекистане выросла в полтора раза

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Уровень безработицы в Узбекистане в 2018 году составил 9,3 процента от экономически активного населения. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана.

По сравнению с 2017 годом показатель безработицы вырос более чем в полтора раза (ранее он составлял 5,8 процента). В министерстве это объяснили не повышением реального количества безработных, а усовершенствованием статистической методологии.

Самый высокий уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 16 до 20 лет. Он составляет 17 процентов. Среди лиц младше 30 лет постоянного места работы не имеют 15 процентов граждан. Уровень женской безработицы составляет 12,9 процента.

Согласно статистическим данным, в официальном секторе экономики заняты 5,4 миллиона человек, в неформальном — 7,8 миллиона. Количество выехавших на работу за пределы республики составило 2,3 миллиона человек. По данным опроса, треть из них планирует искать работу в Узбекистане, а остальные собираются снова уехать в трудовую миграцию.

Проблемы с поиском работы традиционно называются жителями Узбекистана среди самых актуальных. Согласно данным соцопросов, 62,7 процента граждан считают безработицу ключевой проблемой страны. Следом идут высокие цены на услуги ЖКХ и рост трудовой миграции из страны.

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