Безработица в Узбекистане выросла в полтора раза

Уровень безработицы в Узбекистане в 2018 году составил 9,3 процента от экономически активного населения. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана.

По сравнению с 2017 годом показатель безработицы вырос более чем в полтора раза (ранее он составлял 5,8 процента). В министерстве это объяснили не повышением реального количества безработных, а усовершенствованием статистической методологии.

Самый высокий уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 16 до 20 лет. Он составляет 17 процентов. Среди лиц младше 30 лет постоянного места работы не имеют 15 процентов граждан. Уровень женской безработицы составляет 12,9 процента.

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Согласно статистическим данным, в официальном секторе экономики заняты 5,4 миллиона человек, в неформальном — 7,8 миллиона. Количество выехавших на работу за пределы республики составило 2,3 миллиона человек. По данным опроса, треть из них планирует искать работу в Узбекистане, а остальные собираются снова уехать в трудовую миграцию.

Проблемы с поиском работы традиционно называются жителями Узбекистана среди самых актуальных. Согласно данным соцопросов, 62,7 процента граждан считают безработицу ключевой проблемой страны. Следом идут высокие цены на услуги ЖКХ и рост трудовой миграции из страны.

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