В Солнечной системе впервые нашли зародыш планеты

Астрономы впервые обнаружили небесное тело радиусом 1,3 километра на краю Солнечной системы. Существование таких объектов, являющихся промежуточным звеном между скоплениями пыли и льда и полноценными планетами, предсказывали 70 лет назад, однако до сих пор подобные им зародыши планет в Солнечной системе не наблюдались. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Найденный объект располагается в поясе Эджворта-Койпера, который удален от Солнца на расстояние 30-55 астрономических единиц, то есть находится за орбитой Нептуна. Самым известным небесным телом в этом регионе является Плутон. Считается, что пояс состоит из объектов, оставшихся после формирования планет. Из-за небольшого количества солнечного света астероиды и кометы в этой части Солнечной системы сохранились такими, какими они были миллиарды лет назад.

Объекты радиусом в километр, находящиеся на таком расстоянии, очень тусклы, поэтому астрономы использовали метод, заключающийся в поиске звезд, которые заслоняются астероидом и поэтому кратковременно уменьшают свою яркость. Открытие такого небесного тела подтверждают гипотезу, согласно которой планетезимали — зародыши планет — на раннем этапе достигают небольших размеров, а потом быстро наращивают свою массу, превращаясь в крупные объекты.

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