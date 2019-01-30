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Ирландка всю жизнь искала родную мать и нашла ее в 73 года

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В Ирландии 73-летняя женщина впервые в сознательном возрасте встретилась с родной матерью. Об этом сообщает издание The Mirror.

Жительница Дублина Паулина Джонс (Pauline Jones) еще младенцем была подброшена к детскому дому в обувной коробке. Вскоре ее удочерили, но ирландка долгое время не подозревала об этом, считая семью родной. Когда Джонс узнала правду, она вознамерилась найти родную мать. Однако за долгие годы поисков смогла обнаружить только дальних родственников.

Женщина сделала ДНК-тест только два года назад. Она медлила с процедурой, потому что не хотела обидеть приемных родителей. К тому же Джонс очень боялась, что родная мать не захочет с ней разговаривать. Тем не менее после долгих уговоров детей и внуков, увлеченных генеалогией, она сдалась. Решающим аргументом стали их опасения о возможных наследственных недугах.

Наконец в ноябре 2018 года она нашла 94-летнюю Кэтлин (Kathleen), а также познакомилась со своими четырьмя родственниками. Живущая в доме престарелых мать страдает деменцией, потому первые два раза казалось, что она не понимает, о чем с ней говорят. Однако на третий визит Кэтлин назвала Джонс дочерью. От вновь обретенного брата женщина узнала, что при рождении ее назвали Мэри.

«Мы так похожи, что я аж испугалась, когда впервые ее встретила. У нас даже жесты одинаковые. Кто бы мог подумать, что в 73 года я ее найду», — рассказала Джонс.

Джонс очень жалеет, что из-за состояния матери не может узнать, что заставило ту отказаться от ребенка, а также — кто ее отец. Кэтлин каждый раз очень рада ее видеть и просит дочь приходить почаще.

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