В США назвали «убийцу» СССР

За свою почти трехвековую историю США сталкивались с девятью смертоносными врагами, пишет We Are The Mighty.

К таковым американское издание патриотической направленности относит (в порядке увеличения опасности для страны) террористов, СССР, Мексику, Китай, индейцев, Великобританию, Японию, Германию и борьбу граждан США друг с другом.

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Согласно We Are The Mighty, СССР обладал возможностью «убить миллионы людей во всем мире и привести американскую систему в полное смятение», однако вместо этого уничтожал собственное население. Издание полагает, что нехватка продовольствия стала «смертельным оружием», разрушившим Советский Союз.

В декабре 2018 года издание отметило, что, наблюдая «пропагандистские» новости и ролики про российское лазерное оружие, стоит обратить внимание на «две вещи»: Россия «лжет о новой технологии все время» и «ни разу не показала ее в действии».

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