Россия заподозрила США в нежелании вместе бороться с терроризмом

У России возникает ощущение, что Соединенные Штаты утратили интерес к международному сотрудничеству в борьбе с терроризмом. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в связи с докладом разведывательных служб США, сообщает агентство РИА Новости.

«Вообще возникает ощущение, что США, несмотря на такой тяжелый урок собственной истории, как теракты "Аль-Каиды" (международная террористическая организация, запрещена в РФ) 11 сентября 2001 года, утратили интерес к международному антитеррористическому сотрудничеству», — сказано в комментарии.

По результатам доклада о глобальных угрозах для безопасности США, прочитанного директором Национальной разведки США Дэниелом Коутсом в сенате 29 января, в МИД России сделали вывод, что «вместо противодействия реальным вызовам, в Вашингтоне предпочитают выдуманные угрозы, настраивая свою общественность на конфронтацию с государствами, не собирающимися наносить американцам никакого вреда».

Под безопасными странами, на которые США постоянно пытаются оказывать давление с помощью экономических санкций, и демонстрации военной силы, подразумеваются Россия, Китай, Иран и КНДР.

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