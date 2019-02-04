Пенсионер отрастил аномально большой нос и избавился от него

Пожилой житель американского штата Монтана пережил сложную операцию по лечению ринофимы — хронического заболевания носа, характеризующегося появлением опухолей и наростов. Об этом пишет издание Daily Mail.

Патрик (Patrick) из города Линкольн пожаловался дерматологу на «огромные наросты кожи», которые полностью закрыли ему ноздри и мешают дышать.

Болезнь проявилась, когда мужчина работал на стройке в Лас-Вегасе. «Я использовал солнцезащитные крема и прятался в тени, однако нос все равно оставался красным и раздражался», — вспоминает он. — Около десяти лет назад состояние настолько ухудшилось, что мой нос увеличился в два раза».

Однако, по словам Патрика, самым тяжелым оказалось ловить взгляды прохожих на своем лице. Из-за проблем с носом от мужчины отвернулись внуки, поскольку боялись его внешнего вида.

Пациенту пришлось пережить ряд операций: в первую очередь ему удалили опухоли вокруг ноздрей, чтобы позволить дышать. Спустя неделю Патрику окончательно удалили оставшиеся кожные наросты.

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