Млечный Путь оказался другой формы

Китайские астрономы выяснили, что галактика Млечный Путь является искривленной по краям, а не правильной спиралью, похожей на галактику Андромеды. Об этом сообщает издание Science Alert.

Астрофизики обнаружили, что плоскость галактического диска не образует прямую линию, а является S-образной. Это открытие сделано благодаря методу определения расстояния до звезд, основанном на измерении инфракрасного излучения от цефеид.

Цефеидами называют пульсирующие переменные звезды, у которых прослеживается четкая зависимость между периодом пульсации и светимостью. Это свойство позволяет с довольно высокой точностью определить расстояние до них и других космических объектов. Однако наличие межзвездного газа и пыли влияет на видимую светимость цефеид, что вносит неопределенность в оценку расстояния.

Чтобы решить эту проблему, ученые использовали результаты наблюдений в инфракрасном спектре, поскольку световые волны этого диапазона меньше задерживаются пылью. Астрономам удалось определить расстояние до цефеид Млечного Пути с рекордно низкой погрешностью в 3-5 процентов. На основе полученных данных была построена уточненная трехмерная карта галактики.

Выявленное искривление на краях галактики может объясняться тем, что внутренняя часть диска, вращаясь, тянет за собой внешнее кольцо, что вызывает скручивание. Такое явление также наблюдается у некоторых других спиральных галактик.

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