Африканские власти заманят туристов сексуальными пышными женщинами

Министерство туризма Уганды в Африке добавило пышных и сексуальных местных женщин в список объектов, направленных на привлечение туристов. Об этом сообщает Daily Monitor.

Глава ведомства Годфри Киванда заявил, что специально для этого в стране пройдет конкурс «Мисс пышная Уганда», финалистки которого будут объявлены в июне.

«Наша страна наделена красивыми женщинами, на которых приятно смотреть. Почему же мы не используем их в качестве стратегии для продвижения нашей туристической индустрии?» — удивился Киванда, указав на посетительниц пресс-конференции.

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Однако многие активистки возмутились таким решением. «Это неправильный подход. Это делает женщин предметом и объектом, на который все будут пялиться», — заявили они.

В 2017 году Уганда вошла в список самых гостеприимных стран мира по версии портала Passport Index. Рейтинг составлялся на основе того, граждан скольких стран конкретное государство может впустить без визы, а также оформить им визу по прибытии или же выдать электронное разрешение на въезд. Уганда по-прежнему остается в рейтинге среди лидеров с результатом 198 стран.

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