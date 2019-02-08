Пригожин решил помочь оппозиции и всех запутал

Компания «Конкорд» решила компенсировать ущерб, нанесенный в результате несанкционированной акции оппозиции в мае прошлого года в Санкт-Петербурге. Это следует из платежной квитанции о перечислении средств за подписью владельца компании Евгения Пригожина. Документ опубликовала во «ВКонтакте» пресс-служба «Конкорда».

Фирма направила 6,8 миллиона рублей в городской комитет по благоустройству, однако, как пишет «Фонтанка», квитанция оформлена с ошибками, из-за которых деньги зависнут на счетах федерального казначейства. «Если Пригожин не заявит в банк о том, что он хочет отменить эту операцию, эти миллионы так и будут болтаться на счетах, пока мы не придумаем, как корректно их оттуда вывести», — рассказали изданию в комитете финансов.

Выбранная «Конкордом» сумма на 500 тысяч меньше той, которую суд постановил взыскать с активистов за поврежденные на месте митинга газон и цветы. В компании сослались на подсчеты собственных специалистов и объяснили, что 3,6 миллиона из 6,8 — это средства на восстановление элементов благоустройства, а остальное — на компенсацию прочего ущерба, нанесенного в ходе других несанкционированных акций в Петербурге.

Митинг, о котором идет речь, прошел 5 мая прошлого года в Александровском саду и продолжился шествием по Невскому проспекту. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на данные полиции, в несогласованной акции приняли участие около двух тысяч человек. Ее организаторов — двух сторонников оппозиционера Алексея Навального — впоследствии через суд обязали выплатить 7,3 миллиона рублей за порчу растений и вытоптанный газон.

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