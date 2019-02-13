Организаторы «Оскара» разгневали кинематографистов решением сократить церемонию

Кинематографисты жестко раскритиковали решение Американской киноакадемии сократить церемонию вручения премии «Оскар». Об этом сообщает The Variety.

Планируется, что призы в категориях «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж», «Лучший короткометражный анимационный фильм» и «Лучший грим и прически» вручат во время рекламной паузы. Эти моменты не покажут в прямом эфире, их можно будет посмотреть только онлайн — в социальных сетях или на официальном сайте премии.

Как подчеркнул оператор и режиссер Калеб Дешанель, кино начинается с того, что «парень заводит камеру». Он заявил, что игнорирование столь важных для кинопроизводства работников ради рекламы «разрушает все искусство».

«Это плохой план, и было бы здорово его изменить. Найти способ сократить время другим способом. Слегка изменить формат», — отметил монтажер Ли Смит. С ним согласилась и исполнительный директор Гильдии дизайнеров костюмов Рэйчел Стэнли, которая сравнила решение Американской академии с «пощечиной ремеслу».

Знаменитости также высказали свое недовольство в Twitter. Они назвали идею сократить церемонию глупостью и напомнили, что невозможно создать кино без операторов и монтажеров.

Рассел Кроу: «Академия вырезает съемку, монтаж и макияж из телевизионного шоу? Это настолько глупое решение, что я даже не буду пытаться выглядеть умником, обсуждая эту тему. Это слишком тупо, что описать словами».

Альфонсо Куарон: «В истории кино шедевры существовали без звука, без цвета, без истории, без актеров и без музыки. Ни один фильм не существовал без съемки и монтажа».

— Guillermo del Toro (@RealGDT) 13 февраля 2019, 00:40

Гильермо дель Торо: «Съемка и монтаж — это самое сердце нашего ремесла. Они не унаследованы от театральной или литературной традиции, это само кино».

5 января стало известно о том, что в 2019 году церемония вручения премии «Оскар» останется без ведущего. Само мероприятие состоится 24 февраля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

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