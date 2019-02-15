Россия увеличила поставки газа в Донбасс

Российский «Газпром» за шесть месяцев 2018 года поставил на юго-восток Украины 2,7 миллиарда кубометров газа. Таким образом, объем поставок вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает РБК.

В четвертом квартале 2017-го на территорию Донбасса поставили 2,4 миллиарда кубометров газа. При этом отмечается, что Киев не импортировал газ по действующему с ноября 2018 года контракту с «Газпромом».

В отчете холдинга говорится, что увеличен также экспорт газа в Западную Европу, в частности, в Германию (рост на 9,5 процента) и Францию (рост на 5,4 процента).

Очередной российско-украинский газовый конфликт разгорелся 18 февраля 2015 года, когда Киев прекратил снабжение Донбасса газом. Официальная версия — многочисленные повреждения газопровода в ходе боевых действий. В этот же день самопровозглашенные республики перестали платить за топливо.

Снабжение газом было восстановлено, однако спикер народного совета Донецкой народной республики Андрей Пургин сообщил, что ДНР перешла на поставки газа из России. Вечером 19 февраля и российский «Газпром», и национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заявили о начале поставок газа в Донбасс.

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