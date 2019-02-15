Честность назвали основой социальных коммуникаций в современном мире

Социальные коммуникации всегда играли большую роль в развитии общества, однако сегодня на фоне бурного развития средств связи и способов общения социальные коммуникации стали восприниматься уже по-новому – и самим обществом, и теми, кто занимается их созданием и развитием. Об этой новой реальности говорили участники сессии «Искусство оказывать влияние: инвестиции в социальные коммуникации как фактор устойчивых изменений в обществе», состоявшейся в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

По словам участников встречи, среди которых были представители бизнеса, благотворительных организаций, рекламных агентств и средств массовой информации, сегодня потребителя информационного продукта уже невозможно заинтересовать рассказами о том, насколько хорош тот или иной предлагаемый товар, услуга и так далее. Сегодня потребителю важно почувствовать себя причастным к какой-то большой и социально значимой цели, поверить в нее.

Выстроить такую коммуникацию, по словам участников сессии, можно разными способами, однако главное – это завоевать доверие аудитории, говоря с ней честно.

Представители фондов и компаний рассказали о том, какие проекты реализуют они и как выстраивают собственные коммуникации с потребителем.

В частности, вице-президент, директор по маркетингу и общественным связям Почта Банка Евгения Ленская рассказала о том, что Почта Банк уже при создании обозначил для себя социально ответственную функцию: «Во-первых, мы создаем рабочие места по всей стране, включая небольшие города и поселки. На сегодняшний день в банке работают уже более 20 тысяч сотрудников по всей стране, плюс более 30 тысяч сотрудников «Почты России» являются агентами банка, продают наши базовые продукты и получают за это дополнительное вознаграждение».

У Почта Банка есть и собственные социальные проекты. В частности, проект «Подари лес другу!», благодаря которому любой человек может принять участие в важном деле восстановления леса в нашей стране. «Каждый из вас может посадить деревья или целый свой лес через банкомат или сайт, выбрав на интерактивной карте территорию. Менее чем за три года было посажено более 3,5 миллиона деревьев в разных национальных парках страны», – рассказала Евгения Ленская.

Другой социально значимый проект создан Почта Банком для пенсионеров – сервис бесплатных консультаций по социальным, юридическим, медицинским вопросам «Линия заботы». «Этой услугой воспользовалось уже более 10 тысяч пенсионеров. И мы видим, насколько это важно для наших клиентов старшего возраста, и получаем исключительно восторженные отзывы и благодарности», – отметила Ленская.

«Мы не ставили цели заработать на этих проектах, для нас было важно подчеркнуть социальную ориентированность банка. Самый главный результат таких коммуникаций, на мой взгляд, – имиджевый, тот образ компании, который закрепляется в представлении потребителей, которые стали участниками наших проектов и воспользовались этими услугами», – подвела итог Евгения Ленская.

