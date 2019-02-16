Умер Михаил Юрьев

Российский политик и предприниматель Михаил Юрьев скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Причина смерти Юрьева не сообщается. Отмечается, что в последние месяцы он тяжело болел.

«Все мы потеряли большого, талантливого человека, патриота своего отечества», — говорится в сообщении.

Михаил Юрьев с 1995 по 1999 годы был депутатом Государственной думы второго созыва. Помимо этого, работал в Институте молекулярной генетики РАН. С 2017 года вместе с журналистом Михаилом Леонтьевым вел программу «Главтема» на радио «Комсомольская правда».