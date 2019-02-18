Белоруссия решила скорректировать план обороны страны

В нынешнем году план обороны Белоруссии, который будет действовать в течение ближайших пяти лет, будет скорректирован. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил министр обороны страны Андрей Равков.

По его словам, работа по корректировке уже ведется, и к концу года президенту страны представят уточненный план обороны государства. Равков также уточнил, что план предусматривает все положения новой Военной доктрины.

Министр отметил, что нынешний год будет осложнен мероприятиями, в которых планируют участвовать вооруженные силы Белоруссии. «Это и совместное учение с Российской Федерацией "Щит Союза-2019", которое пройдет на территории России, это и участие в обеспечении безопасности проведения Европейских игр, это и подготовка и проведения парада в честь 75-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков», — добавил Равков.

Минобороны Белоруссии в 2017 году заключило с научно-производственной корпорацией «Иркут» контракт на поставку 12 самолетов Су-З0СМ в период с 2018 по 2020 год. Позже стало известно, что реализация контракта может быть перенесена на 2019-2020 годы из-за технических изменений в комплектации самолетов.

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