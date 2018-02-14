Белоруссии срочно понадобились российские истребители

Поставки российских истребителей Су-30СМ в Белоруссию могут начаться в 2019 году. Об этом в среду, 14 февраля, сообщил министр обороны Белоруссии Андрей Равков, передает ТАСС.

«Пока Российская Федерация не в состоянии поставить нам эти самолеты, потому что есть определенные сложности в поставке запасных частей, находящихся под эмбарго. Идет локализация чисто российской машины, и к 2019 году они обещали, что это будет чисто российская машина, и мы сможем без проблем приступить к исполнительской части этого контракта», — заявил Равков.

По его словам, ежегодно планируется приобретать по четыре истребителя. Глава белорусского военного ведомства пояснил, что закупка Су-30 позволит «повысить возможности по прикрытию войск и объектов от ударов средств воздушного нападения, а также существенно обновить парк авиационной техники».

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Минобороны Белоруссии в 2017 году заключило с научно-производственной корпорацией «Иркут» контракт на поставку 12 самолетов Су-З0СМ в период с 2018 по 2020 год. Позже стало известно, что реализация контракта может быть перенесена на 2019-2020 годы из-за технических изменений в комплектации самолетов.

Двухместный многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-30СМ является дальнейшим развитием боевых самолетов семейства Су-30МКИ. Он способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей.

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