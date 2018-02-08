Раскрыты подробности контракта на поставку в войска истребителей Су-57

Минобороны России в 2018 году подпишет контракт на поставку установочной партии из 12 истребителей пятого поколения Су-57. Об этом рассказал замглавы оборонного ведомства Юрий Борисов, передает ТАСС.

Он пояснил, что госиспытания первого этапа закончились и самолеты войдут в опытно-боевую эксплуатацию, при этом первые две машины из этой партии могут поступить в войска уже в 2019 году.

По его словам, в рамках опытно-конструкторской работы по Су-57 было изготовлено 12 машин, 10 из них активно участвуют в летных испытаниях.

В декабре 2017 года Су-57 совершил первый полет с новым двигателем второго поколения. Полет прошел штатно, боевая машина пробыла в воздухе 17 минут.

Впервые истребитель ПАК ФА поднялся в воздух в январе 2010 года, тогда он назывался по заводскому индексу — Т-50. Публике его показали на авиасалоне МАКС-2011, в 2017-м объявили, что самолет получил название Су-57.

29 января немецкоязычный портал Contra Magazin опубликовал материал, в котором утверждается, что Су-57 не имеет соперников на Западе, поскольку у НАТО нет самолета, способного ему противостоять.

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