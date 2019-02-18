Определены регионы с самым низким качеством жизни

Эксперты агентства РИА Рейтинг определили уровень качества жизни в российских регионах. Результаты исследования сообщает РИА Новости.

Вершину рейтинга занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Высокому качеству жизни в регионах способствуют развитие экономики, социальной сферы, а также большой потенциал дальнейшего развития. Сводный рейтинговый балл у них превышает значение 70 из возможных 100.

В десятку лучших регионов также попали Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Липецкая и Калининградская области. Замкнули список регионов Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва. Последний регион получил всего 16 рейтинговых баллов.

Исследование построено на комплексном учете 70 показателей, фиксирующих аспекты условий жизни и социальной сферы. На их основе рассчитан рейтинговый балл. При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина, Центробанка, другие открытые источники.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!