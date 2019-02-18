Мать потерявшегося в лесу шестилетнего ребенка задержана

Мать шестилетнего ребенка, найденного с пакетом на голове в районе столичного лесопарка «Лосиный остров», задержана. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

Она пояснила, что женщину задержали из-за противоречивых показаний свидетелей и ребенка в ходе расследования уголовного дела.

Ранее 18 февраля сообщалось, что водитель обнаружил на МКАД мальчика, который шел по обочине с плотно надетым на голову пакетом. Путы пришлось перерезать ножом. Позднее ребенок рассказал, что мама накануне его целый день не кормила и оставила в лесу за то, что он попытался утопить собаку. Мать, в свою очередь, рассказала, что якобы пыталась отыскать его и пришла в полицию только около 06:00, чтобы написать заявление о пропаже. Она заявила, что сын убежал сам.

Врачи диагностировали у ребенка вторую степень переохлаждения, в настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

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