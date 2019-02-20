Герой телешоу про похудение весом почти полтонны скончался в больнице

Участник популярного телешоу «Моя 600-фунтовая жизнь» Шон Милликен (Sean Milliken) скончался в больнице Техаса в результате медицинских осложнений из-за инфекции, пишет The Sun.

Ему было 29 лет. По словам отца Милликена, 17 февраля у боровшегося с ожирением сына начались проблемы с дыханием, но его не смогли реанимировать.

Молодой человек с детства пытался избавиться от лишнего веса. Он сильно поправился после развода родителей, который его травмировал. Милликен начал искать успокоение в еде, и к 25 годам его вес превысил 400 килограммов. Он мог передвигаться только по дому и мог продержаться на ногах не более 30 секунд. В основном он лежал или сидел.

В 2016 году он снялся в шоу «Моя 600-фунтовая жизнь». За время проекта ему удалось сбросить почти половину собственного веса — 180 килограммов. Канал TLC, на котором выходит телешоу, в 2018 году в рамках рассказа о бывших участниках вновь показал сюжет о Милликене. Тогда зрители узнали, что молодой человек недавно потерял мать.

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