Российским школьникам предложат практику на заводах

Российские компании и деловые сообщества должны активно присоединиться к проектам профориентации школьников и их практики на предприятиях, заводах и в научных центрах. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию. Трансляция доступна на YouTube.

«Все это создается для того, чтобы вы, молодые люди, использовали эти возможности, дерзать и исполнять свои планы», — сказал президент.

В рамках своего выступления Путин также призвал обеспечить все школы России высокоскоростным интернетом к концу 2021 года и отметил, что «скорость должна увеличиться в 400 раз: со 128 килобит до 50-100 мегабит». «Когда в 2006 году мы начали подключать школы к интернету, тогда казалось, что это прорыв. Но сегодня эти технологии кажутся древними», — признался он.

Кроме того, глава государства заявил, что в России должна быть запущена программа «Земский учитель», в рамках которой педагоги, которые переезжают работать в школах сел и малонаселенных городов, получат единовременную выплату в размере миллиона рублей.

Владимир Путин выступает с пятнадцатым за время своего президентства посланием к Федеральному собранию. В 2018 году послание продлилось рекордные час 58 минут, значительная часть которого была посвящена обороноспособности страны.

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