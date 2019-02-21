В Сербии предложили запустить аналог конкурса «Лидеры России»

В Сербии представители «Демократической партии» предложили запустить в стране аналог конкурса «Лидеры России». Об этом в своем Facebook написал вице-президент Демократического молодежного движения Европы (DEMYC) Милош Джурин.

«Когда я был в России, мне представили несколько проектов, но один из них меня действительно заинтересовал, — поделился он. — В "Лидерах России" ежегодно участвуют 200 тысяч молодых, образованных людей, 300 из них получают стипендии в размере 15 тысяч евро и наставника в лице высокопоставленного представителя власти». Джурин отметил, что после прохождения обучения молодых лидеров назначают на государственные должности.

«Когда моя партия вернется к власти, я предложу проведение такой же программы (...) для сербской молодежи это необходимо», — подытожил он.

18 февраля в своем Facebook представитель комитета по международным отношениям Профсоюза работников Бразилии Энрике Домингеш также написал, что хотел бы, чтобы в Бразилии проводился конкурс, аналогичный «Лидерам России». Он отметил, что подобные проекты показывают, что государство может внести вклад в личностное развитие своих граждан.

«Лидеры России» — всероссийский конкурс управленцев, проводимый автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» c 2017 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!