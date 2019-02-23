Пошутившего о Путине миллиардера обвинили в склонении к проституции

Владельца команды по американскому футболу New England Patriots Роберта Крафта обвинили в склонении к проституции. 77-летний миллиардер, который проходит по делу вместе с десятками других фигурантов, вину не признает, пишет Business Insider.

По данным следствия, Крафт дважды оплачивал секс-услуги в одном из спа-салонов Флориды. У полиции есть видеозаписи.

Расследование велось несколько месяцев и касалось торговли людьми в массажных салонах Флориды. В итоге закрыли десять спа-центров.

Издание добавляет, что Крафт тесно дружит с американским лидером Дональдом Трампом. Американский лидер заявил, что его опечалило известие об обвинении против миллиардера, сообщает Mediaite.

В 2013 году Крафт рассказал, что президент России Владимир Путин якобы украл у него кольцо с бриллиантами стоимостью около 25 тысяч долларов. По его словам, он дал главе государства примерить ювелирное украшение, а тот не вернул его. Позже Путин завил, что ни кольца, ни Крафта не помнит, но готов изготовить для него другой перстень. Миллиардер потом признался, что история была шуткой. Путин и Крафт встречались в Петербурге в 2005 году.

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