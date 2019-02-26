Пол ван Дайк презентует новый альбом в Москве

Немецкий продюсер и диджей Пол ван Дайк приедет в Москву, чтобы презентовать свой последний альбом. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 26 февраля.

Концерт состоится 7 марта. Он пройдет на новой площадке ARENA by Soho Family.

Пластинка Music Rescues Me, в которую вошло 14 треков, был выпущена в декабре 2018 года. Музыкант работал над ней в течение 14-ти месяцев и привлек к ее созданию многих артистов. Сам продюсер считает, что его новый альбом — это «поток, который на некоторое время забирает вас, пока вы слушаете, успокаивает ваш разум или просто спасает вас».

Настоящее имя Пол ван Дайка — Маттиас Пауль. Он является одним из ведущих мировых диджеев и номинантом премии «Грэмми». С 1993 года он выпустил девять студийных альбомов и более 20-ти сборников ремиксов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!