Спасение ребенка от грузовика в последнюю секунду попало на видео

Мать спасла маленького сына от столкновения с грузовиком после того, как оба упали с мотоцикла. На ролик, снятый очевидцем, обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в провинции Намдинь (Nam Dinh) на севере Вьетнама. На кадрах видно, как автомобиль серебристого цвета задевает трех человек, движущихся на мотоцикле по однополосной дороге. После чего два пассажира — мать с ребенком — падают и оказываются на встречной полосе перед быстро идущим грузовиком.

Мать инстинктивно хватает сына за куртку, тащит к себе и спасает от гибели. На последних секундах водитель мотоцикла замечает отсутствие пассажиров, оборачивается и тут же паркуется у обочины.

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