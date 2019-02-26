Из жизни
 
Последние новости
В России подорожали авиабилеты
Меган Маркл оделась как Ким Кардашьян
Любителям Tinder-знакомств дали советы по выживанию на свидании
Картина Васи Ложкина с оскорблениями иностранцев перестала быть экстремистской
Кержаков задолжал миллионы рублей первой жене
Названа опасность популярных бытовых товаров
Порошенко сравнил евроинтеграцию с анекдотом про кубинцев
Мать годами водила здоровую дочь по врачам и угодила в тюрьму
Ветеран попросил подписчиков найти потерянную кепку и прославился
Новости партнеров

Спасение ребенка от грузовика в последнюю секунду попало на видео

Перейти в «Мою Ленту»

Мать спасла маленького сына от столкновения с грузовиком после того, как оба упали с мотоцикла. На ролик, снятый очевидцем, обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в провинции Намдинь (Nam Dinh) на севере Вьетнама. На кадрах видно, как автомобиль серебристого цвета задевает трех человек, движущихся на мотоцикле по однополосной дороге. После чего два пассажира — мать с ребенком — падают и оказываются на встречной полосе перед быстро идущим грузовиком.

Мать инстинктивно хватает сына за куртку, тащит к себе и спасает от гибели. На последних секундах водитель мотоцикла замечает отсутствие пассажиров, оборачивается и тут же паркуется у обочины.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Mother saves son from being crushed under the wheels of truck with lightning fast reactions in heart-stopping footage
Люди выстроились в живую цепь ради спасения утопающих
Храбрый пес пожертвовал жизнью ради спасения хозяина
Женщина залезла в канализацию ради спасения утят
Другие материалы рубрики
Из жизни00:01Сегодня

Взрыв из прошлого

Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
03:55Сегодня

Попугай из фильма «Пеппи Длинныйчулок» умер в 51 год

16:5225 февраля

Мать отказалась от дорогого подарка маленького сына ради его будущего

18:4125 февраля

Стадо испуганных слонов преградило путь туристам во время сафари

Из жизни00:03 8 февраля

«Доживу до 180 лет, если выживу»

Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
06:31Сегодня

Мать годами водила здоровую дочь по врачам и угодила в тюрьму

13:2325 февраля

Загадочная гибель кита посреди леса озадачила биологов

20:5725 февраля

Последний порнокинотеатр в Париже устроил распродажу

Из жизни00:0224 февраля

Джек-раздеватель

Кровавый убийца держал в страхе лондонских проституток. Его пытались вычислить полвека
10:5925 февраля

Редкое заболевание привело к росту зуба в носу мужчины

15:3525 февраля

Бабушке вернули потерянную сумочку спустя 65 лет

19:5525 февраля

Фермер устроил заседание с козами

Россия
«В 90-е появились огромные свалки, которыми управляли бандиты»
В России началась мусорная реформа. Что она изменит?
«Понимаешь, что ничего не можешь»
Почему в России так сложно найти хорошего врача
«Недовольные, привыкшие кайфожорить, врать и ненавидеть»
Истории российских наркоманов о боли, ломке и уходе в мир иной
«Срабатывают мины, заложенные когда-то»
Почему пятилетние россияне боятся войны, а подростки ненавидят всех вокруг
Россиянин вышел покурить с ножом в спине и попал на видео
Две трети клиник пластической хирургии в России оказались опасными
Россиян заставили платить за несуществующую услугу
Все материалы
Мир
«Почему Россия вкладывает деньги в Венесуэлу, а не в Сибирь?»
Николас Мадуро — неудачник и проблемный союзник. Но дружба с ним сулит миллиарды
Женщине распылили перцовый баллончик в лицо за отказ носить хиджаб
Депутата Европарламента раскритиковали из-за стажировки дочери Пескова
В США задумали помирить евреев и палестинцев
Трампа обвинили в cексуальных домогательствах
Бывший премьер-министр Ирака обвинил Обаму в помощи ИГ
Ким Чен Ын поехал к Трампу на бронепоезде
Все материалы
Бывший СССР
An Azeri helps his compatriot, injured during the recent fighting with Armenians, to get the helicopter in the town of Fizully (20 mk. from Iran border) August 7. About 12 percent of Azerbaijan's territories, including Nagorno-Karabakh, is under Armenian occupation - PBEAHUNJNDC«Азербайджанцы думали, что с нами можно шутить»
Войсковая операция или геноцид. Что известно о самом страшном эпизоде карабахской войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си ЦзиньпинБольшой восточный брат
Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник
«Нас не считают за людей»
В горах между Россией и Грузией есть лишь одна дорога. Каждую зиму там приходится выживать
Казахстанский журналист захотел «вырезать» русских и поплатился
Порошенко сравнил евроинтеграцию с анекдотом про кубинцев
Раскрыты детали обвинений бывшему начальнику украинского Генштаба
Дрифт президента Туркмении попал на видео
Все материалы
Экономика
Приуныли
Депрессия убивает мировую экономику. Ее не победить
Россиянам вернут льготы на покупку автомобилей
Кремль пояснил слова Путина про арестованного инвестора из США
Назван главный источник богатства американок
Трамп одним твитом обрушил нефть
Состоялось вручение премии «Большая рыба»
Путин дал лишний год на возвращение денег из офшоров
Все материалы
Силовые структуры
«Главная угроза для воров — они сами»
В России объявили войну криминальным авторитетам. С ними хотят бороться как при Сталине
«Поздравляем, у вас три судимости»
Ошибка МВД превратила законопослушного россиянина в преступника. Это сломало ему жизнь
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
У российского полицейского конфисковали квартиру из-за неподтвержденных доходов
Полицейского ударили ножом в Москве за замечание шумной компании
Осужденного за марш голых проституток Рыжего Тарзана освободили досрочно
Российский полицейский отправил пенсионера в кому из-за жалобы на громкую музыку
Все материалы
Наука и техника
Божья роса
Американцы пережили конец света и начали войну за спирт: Far Cry New Dawn
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Как быстро российские ракеты долетят до США
«Посейдон» и «Циркон»: Путин рассказал о супероружии России, но пообещал не нападать первым
Названа опасность популярных бытовых товаров
Российскому «Посейдону» нашли применение
Раскрыта возможность перехвата «Циркона»
Раскрыты найденные ФСБ угрозы от OneWeb для России
Все материалы
Спорт
Роберто Рохас«Притворялся инвалидом, чтобы усилить сборную»
Эти спортсмены резали себя и обгоняли бегунов на метро. Обман делал их чемпионами
Кержаков задолжал миллионы рублей первой жене
Подравшегося с Нурмагомедовым тренера Макгрегора наказали
Нурмагомедов увидел сексуальную сцену и начал борьбу с «грязным» театром
Российской биатлонистке пригрозили наказанием за игнорирование допинг-тестов
Медведевой и Туктамышевой оставили шанс на участие в ЧМ
Фанаты обличили «фантастических тварей» в «Спартаке»
Все материалы
Культура
«Мне в радость смотреть, как расцветает Пенелопа»
Хавьер Бардем о работе с женой в «Лабиринтах прошлого»
«80 процентов населения Земли — идиоты»
Андрей Макаревич о хождении во власть, спасении народа и говне
Золото черной Америки
Кто и почему победил на самой странной церемонии «Оскаров» в истории
Картина Васи Ложкина с оскорблениями иностранцев перестала быть экстремистской
Украинский вещатель усомнился в участии в «Евровидении» после провала с MARUV
Украинская певица объяснила отказ от «Евровидения»
Актер Егор Бероев станет ведущим шоу «Прогулки с динозаврами»
Все материалы
Интернет и СМИ
Мое тело — всеобщее дело
Женская сексуальность, мировой упадок и милые бабушки глазами лучших фотографов
Любителям Tinder-знакомств дали советы по выживанию на свидании
Ветеран попросил подписчиков найти потерянную кепку и прославился
Божена Рынска раскрыла страхи покончившего с собой Малашенко
Японский «гений» восхитился иллюстратором из Пензы и порадовал россиян
Гусинский прокомментировал самоубийство сооснователя НТВ
Разоблаченную анонимами «Двача» студию детского порно на Украине закрыли
Все материалы
Ценности
Опасные времена
Лицо в шипах, кожаный хиджаб и шляпа с глазами. Чем удивила Миланская неделя моды
Восточная война
Музей невинности, озера и калорийная еда: что искать в главных городах Турции
Перешли на красный
Голые спины, актер в женском наряде и платье-стейк. Чем еще запомнился «Оскар-2019»
Голливудскую актрису высмеяли за «мясное» платье
Меган Маркл оделась как Ким Кардашьян
Актеры скопировали наряды друг друга на премии «Оскар»
Выбран худший наряд на премии «Оскар»
Все материалы
Путешествия
Моряки пустыни
Соль, песок и воспоминания о рыбе. Чем живут люди, у которых пропало целое море
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Дети и монахи любят бросать в приезжих булыжники»
Он проехал через весь Тибет и встретил живого Будду
В России подорожали авиабилеты
Коровы затоптали туристку насмерть и лишили хозяина сотен тысяч евро
Змея пробралась в ботинок пассажирки и пролетела полмира
Самолет провалил посадку из-за экстремального ветра и попал на видео
Все материалы
Из жизни
Взрыв из прошлого
Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Попугай из фильма «Пеппи Длинныйчулок» умер в 51 год
Спасение ребенка от грузовика в последнюю секунду попало на видео
Стадо испуганных слонов преградило путь туристам во время сафари
Мать годами водила здоровую дочь по врачам и угодила в тюрьму
Джек-раздеватель
Кровавый убийца держал в страхе лондонских проституток. Его пытались вычислить полвека
Все материалы
Семейное дело
Длительный тест Volvo V90 Cross Country: считаем расходы и с неохотой расстаемся с универсалом
Море с мехом
Едем в Эстонию на Мазде CX-5
Берегись автомобиля
Волги в Монако через 55 лет завоевали призовые места — как это было
Пикап, который смог
В России представлен обновленный Mitsubishi L200 — что это за машина и сколько она стоит?
Новый Hyundai Sonata сфотографировали без камуфляжа
«Горячий» Volkswagen T-Roc получил двигатель от Golf R
Peugeot представила хэтчбек 208 нового поколения
Все материалы
Дом
«Сейчас кого угодно можно выселить за пять минут»
Муж лишил россиянку прав на общее имущество. Но она не сдается
Кончилась путевка
Россияне смогут остаться в Ялте навсегда. За небольшие деньги
Только для своих
Что творится в самом известном гей-квартале Испании
В Москве нашли самую дешевую «трешку»
Старшую из сестер Хачатурян выселили из квартиры в Москве
Названы опасные виды квартир
Названы самые ипотечные регионы России
Все материалы