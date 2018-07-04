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Храбрый пес пожертвовал жизнью ради спасения хозяина

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65-летний фермер из Индии погиб от удара электрическим током в попытке спасти корову, наткнувшуюся на кабель. Пес, сопровождающий мужчину, ринулся на помощь хозяину и также умер. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел в деревне близ города Мадурай. Фермер М Моккусу (M Mokkusu) повел корову на выпас на свои сельскохозяйственные угодья. Накануне в деревне шел сильный дождь с ветром, которые, вероятно, повредили кабель.

Притронувшись к кабелю, корова упала на землю. Моккусу бросился к животному, чтобы помочь, но сам мгновенно умер от удара электрического тока.

Пес, увидев произошедшее, попытался оттащить кабель от пострадавших, но его ждала та же учесть. Полиция прибыла на место, как только узнала об инциденте, и обесточила поврежденную линию.

Издание также отмечает, что многие жители деревни посетили место после того, как узнали о подвиге дворняжки, которая под угрозой смерти бросилась спасать хозяина.

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