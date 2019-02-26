Signal запустил прием заявок на участие в создании объектов фестиваля

Летний фестиваль Signal в Никола-Ленивце открыл прием заявок на участие в создании объектов мероприятия. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 26 февраля.

Отмечается, что на реализацию четырех проектов выделят гранты в размере от 150 до 400 тысяч рублей. Участникам предлагают поработать над общественным и индивидуальными пространствами, заняться созданием инсталляций, а также кэмпом — объектом-знаком, вокруг которого благоустроят одно из поселений фестиваля.

От претендентов требуется предоставить описание проекта с визуализацией и краткой самопрезентацией, техническое описание с указанием размеров, материалов, сроков создания и смету, в которой будет прописана требуемая суммы гранта.

Заявки на участие принимаются до 27 мая на почту partners@signal.live с пометкой ART в теме письма. Итоги станут известны 17 июня.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!