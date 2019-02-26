Кремль отреагировал на гнев Нурмагомедова из-за спектакля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандал вокруг театральной постановки «Охота на мужчин», которая оскорбила бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова. Представителя Кремля цитирует в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Сила нашего государства как раз в его многонациональности и многоконфессиональности. И естественно, в разных регионах свои исторические, национальные и религиозные традиции, которые, конечно, нельзя не учитывать», — сказал Песков.

Он добавил, что необходимо учитывать национальные традиции и обычаи.

Спектакль режиссера Владимира Моташнева состоялся 23 февраля в Махачкале. По сюжету замужняя героиня встречает «молодого интеллигента», после чего в его жизни начинается «полный хаос».

Хабиб Нурмагомедов заявил о недопустимости откровенных сексуальных сцен, и призвал дагестанских мужчинам начать «наводить порядок». По его мнению, в противном случае положение республики «будет только ухудшаться».

После этого актер спектакля — Иван Жидков — извинился перед зрителями за «неумышленное оскорбление». Он признался, что в его адрес поступают угрозы.

В свою очередь, министерство культуры Дагестана заверило, что не имеет отношения к спектаклю.

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