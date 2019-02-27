Выставку трофеев из Сирии сочли вредной для детей

Прокурора Краснодарского края попросили проверить организованную Минобороны выставку отобранных у террористов в Сирии трофеев на предмет распространения вредной для несовершеннолетних информации, пишет «Коммерсантъ» в среду, 27 февраля.

«Демонстрировать детям мечи, которыми террористы рубили головы пленным, и взрывные устройства, которыми подрывали мирных жителей и военных, — это допустимо?» — возмущен инициатор коллективного обращения местных жителей, адвокат Алексей Аванесян.

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Он пытается добиться, чтобы экспозиции как минимум присвоили возрастную классификацию «18+», а также указывает на нарушение запрета публичной демонстрации символики экстремистских организаций и подспудное возбуждение организаторами социальной, национальной, религиозной ненависти и вражды.

Аванесян подчеркнул, что под предлогом вреда для психики подростков надзорное ведомство отменяло в регионе концерты некоторых музыкантов в конце прошлого года.

Выставка трофеев проводится в рамках всероссийской военно-патриотической акции «Сирийский перелом». Она размещается на поезде, отправившемся из Москвы 23 февраля. По задумке организаторов, состав пройдет 28 тысяч километров и объедет 60 городов страны, а 27 апреля вернется в столицу. В Краснодар он прибудет 28 февраля.

Экспозиция включает в себя бронированную технику, автомобиль террориста-смертника, образцы ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотников и химоружия.

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